طاقم تحكيم من هونغ كونغ لإدارة مباراة النصر وذوبهان الإيراني

ماجد محمد(صدى):

قرَّر لجنة الحكام بالإتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيم هونغ كونغي بقيادة الحكم ” كواك مان ” لإدارة مباراة النصر ضد ذوبهان الايراني يوم الاثنين القادم في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن النصر تلقى هزيمة من نادي الوصل الإماراتي بنتيجة 1-0، أمس الاثنين، على ستاد نادي الوصل في دبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2019.

كما شهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً تعادل زوباهان الإيراني مع الزوراء العراقي، بنتيجة 0-0 على ستاد فولاد شهر في أصفهان.