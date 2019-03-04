مصير طفلي الزوجة المنحورة ببيش

تركي السالم(صدى):

في متابعة لقضية نحر زوج لزوجته في بيش بساطور، أوضح شقيق القاتل، أنه فيما يخص مصير الطفلين ،لايوجد ما يقلق وأن الجميع متفق على أن رباط القربى وصلة الرحم لا تشوبهما أي شائبة.

وأكد شقيق القاتل على أن رباط أبناء العمومة قوي، رغم الحادث، وأنه أهل القاتل والقتيلة جميعهم هدفهم الاهتمام بالأبناء الصغار، ومحاولة علاجهم نفسياً من الحالة التي هم عليها.

وأشار إلى أن للأطفال خيار البقاء في أي منزل، ولا خلاف في ذلك، لافتًا إلى أن التماسك واللحمة القوية بين أهل القاتل والقتيل.

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