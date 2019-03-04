موقف نيمار من الانضمام لريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

لمَّح مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم نيمار دا سيلفا، إلى إمكانية الانضمام لصفوف ريال مدريد، تاركًا الباب مفتوحا.

وقال نيمار في تصريح تلفزيوني بمناسبة قرب إكماله 10 أعوام في مسيرته الاحترافية ” في المستقبل كل شيء ممكن ” .

وأضاف: ” أنا لا أقول إنني ذاهب إلى ريال مدريد، أهدأوا. الجميع يعرف أنني قد حققت حلمي الذي كان اللعب لبرشلونة. اعتدت قول ذلك منذ كنت صغيرا ونجحت في تحقيقه ” .

وتابع: ” ريال مدريد هو واحد من أكبر الفرق في العالم، كل اللاعبين الذين يحظون باهتمام من هذا النادي يرغبون في الدفاع عن ألوانه. أنا الآن سعيد جدافي باريس، أنا بخير، ولكن في المستقبل، كل شيء ممكن ” .

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