نيمار يتحدث عن خسارة البرازيل: ” الثقل الأكبر يقع فوق رأسي “

نواف السالم(صدى):

أوضح مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، أنه تحمل قدراً مبالغاً فيه من الذنب عن ضعف أداء منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، عقب سقوط “ السيليساو ” (1-2) أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وأشار نيمار: “ أعتقد أنه تم تحميلي قدراً مبالغاً فيه من الذنب، لكنني كنت أعلم أن هذا سيحدث ولطالما كان الأمر كذلك طوال مسيرتي، أليس كذلك؟ ”.

وأبان نيمار: “ أعلم أنه حين تخسر البرازيل، فإن الثقل الأكبر يقع فوق رأسي، المغالاة في الانتقادات طالت أيضاً وبنفس القدر لاعب الوسط فرناندينيو الذي سجل هدفاً بالخطأ في مرماه في مواجهة بلجيكا ”.

وأبرز اللاعب البرازيلي أنه عقب الانتقادات الشديدة التي تعرض لها بسبب اتهامه بالمغالاة في احتساب الأخطاء وتصنع السقوط، قرر التوقف لتحليل كل شيء.

وأكد: “ بدأت أشاهد كل هذه اللقطات في المونديال وقلت لنفسي هل أنا حقاً اصطنع الأمر؟ ”.