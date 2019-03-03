تعليق المغامسي على عدم ارتدائه للعقال

نايف السالم(صدى):

رد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على عدم لبسه العقال.

وأوضح المغامسي خلال برنامج ” الأبواب المتفرقة ” أن عدم ارتداء العقال ليس حرامًا ولا شبهة، بل هو للسعوديين فخرًا، وهو لباس وطني وتقليد عريق.

وأشار إلى أن العادة جرت من عهد أبي يوسف قاضي القضاة في زمن العباسيين على أن أهل العلم لهم رداء يتحلون به يعرفون به عن الناس.

ولفت إلى أن من سبقهم من العلماء في هذه البلاد كالشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه، والشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمهم الله، مضوا على هذا الأمر، ولم يكونوا يلبسون العقال.

وأكد على أنه لا توجد أي غضاضة في لبسه، بل الأقرب إلى لبسه أفضل، قائلا: ” في ظني لو لبس العلماء العقال لكان أكمل ” .

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