بالفيديو.. المغامسي يتمنى تعطيل الدوام الرسمي في رمضان للتفرغ للعبادة

نايف السالم(صدى):

تمنى إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، أن تبادر دول العالم الإسلامي بتعطيل دوامات موظفيها وعمالها الرسمية مع نهاية دوام التاسع عشر من رمضان.

وأرجع المغامسي دعوته تلك، إلى أنه يريد تفرغ المسلمون للعبادة في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وطالب المغامسي بمكافأة الموظفين الذين تتطلب أعمالهم الحضور والدوام خلال تلك العشر تعويضًا لهم، قائلا: ” من كان عمله لابد أن يكون حاضرًا، وهذا موجود قطعًا، لابد أن يكافأ على أنه طلب منه العمل في شهر رمضان ” .