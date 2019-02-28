إدواردو الهلال سيغيب عن لقاء الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الهلال، عن خلو قائمة الفريق في معسكر مباراة الفيصلي من اسم البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” ؛ نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية أثناء مران الفريق مساء اليوم.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته مساء اليوم، استعدادً لـ لقاء الفيصلي، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدير الفني للفريق، الكرواتي زوران ماميتش قد أكد أن الفريق على أتم الاستعداد لهذا اللقاء؛ لمواصلة الانتصارات وتعزيز مركزه في صدارة جدول الترتيب.

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