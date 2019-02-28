ماميتش: عطيف والعابد سيعودون خلال 3 أسابيع

ماجد محمد(صدى):

كشف الكرواتي زورات ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، أن الفريق على أتم الاستعداد لمواجهة ضيفه الفيصلي الذي يملك لاعبين بإمكانات فردية عالية.

وقال ” ماميتش ” خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، إن ” الفترة الحالية فترة حاسمة، من خلال خوضنا للعديد من المباريات في مدة قصيرة ” ، مضيفًا : سنواصل العمل من أجل استمرار سلسلة الانتصارات وسنخوض مباراة قوية غدا ” .

وأضاف : ” نعمل على الظهور بشكل قوي لكسب جميع المباريات ولدينا عمل شاق، وكل مبارياتنا هامة ” .

وتابع ” استثمرنا اللقاء الماضي في إراحة بعض العناصر، وفريقنا يضم لاعبين بإمكانات فنية عالية ” ، متابعًا ” ستكون عودة الثنائي ” عطيف والعابد ” إلى التدريبات في فترة تتراوح ما بين 14 إلى 21 يوما ” .

ويلتقي نادي الهلال، ضيفه الفيصلي على استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يحتل الزعيم صدارة جدول الدوري برصيد 52 نقطة.