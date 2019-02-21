بالفيديو.. فواز القرني: غوميز كان محظوظًا في الهدف الأول

نواف السالم(صدى):

أكد فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد، ان الفريق حاول الوصول إلى مرمى الهلال، ولكن ” لم نطبق التكتيك بالصورة المناسبة ” .

وأضاف في تصريحات تليفزيونية ” أننا نقاتل لعودة الاتحاد لمكانه والحظ لم يساعدنا، والمباراة القادمة أمام الأهلي مفصلية، ونحن كلاعبين نرى بأن هذي المرحلة وصمة عار علينا ” .

وأشار إلى أن الفريق دافع بشكل جيد اليوم، ولكن في النهاية النتيجة سلبية للفريق، مؤكدًا أنهم سيقاتلون لإرجاع الاتحاد كما كان.

وعن هدف ” غوميز ” ، أكد أنه مهاجم الهلال كان محظوظًا جدًا في هذه الكرة التي ذهبت له بالخطأ من مدافع الاتحاد.