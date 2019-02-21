عدنان جستنية: بيليتش ” مدرب جبان “

نواف السالم(صدى):

علَّق الناقد الرياضي، عدنان جستنية، على خسارة نادي الاتحاد اليوم الخميس أمام نادي الهلال، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وقال ” جستنية ” : ” ألف مبروك للهلال فوز مستحق وبجدارة، أما الاتحاد الله يعينه فما زال لقصة الإحباط بقية مع مدرب جبان ” ، في إشارة إلى الكرواتي سلافن بيليتش.

وتلقى الاتحاد هزيمة مذلة أمام نادي الهلال، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتستمر بذلك إخفاقات الاتحاد هذا الموسم.