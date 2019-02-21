تحسس جسدها عنوة.. رجل يقتحم غرفة جارته ويعتدي عليها

دبي(صدى):

أقدم رجلاً على اقتحام غرفة جارته بـ ” دبي ” وهتك عرضها بالإكراه بأن تحسس جسدها عنوة، ثم اعتدى عليها بالضرب والسب، وأتلف هاتفها المتحرك.

وعن التفاصيل، قالت المرأة المجني عليها أنها كانت نائمة في غرفتها؛ لتفاجئ صباحًا بشخص يشدها من شعرها بقوة ويمزق قميصها، فيما كان يسبها بألفاظ خادشة للحياء.

وأوضحت المجني عليها أنها ظلت تحاول إبعاده لكنه تمادى في تصرفاته بأن تحسس مناطق حساسة في جسدها، واستطاعت في النهاية إبعاده بعد أن تحرش بها بطرق مختلفة، ثم حاولت الاتصال بالشرطة بهاتفها لكنه اختطف الهاتف ورماه على الأرض.

وبعد محاولات من المرأة تمكنت من إخراجه من الغرفة، واستغاثت بحارس الأمن واتصلوا بالشرطة وتم ضبط المتهم وهو تأثير الكحول، وأخذوه إلى مركز الشرطة.