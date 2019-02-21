بالفيديو.. فرح الهادي تستعرض هداياها لزوجها.. والجمهور : ” من أين لكما هذا “

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الفنانة فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي لحملة انتقادات قاسية ، اتهمها فيها الجمهور بالإسراف والبذخ والإستعراض ،وذلك بعد نشرها فيديو عقب عودتها من الولايات المتحدة .

وأستعرضت “الهادي” في الفيديو الهدايا التي اشترتها لزوجها ، مرددة مراراً أنها ماركات عالمية وأصلية بشكل استفز المتابعين .

وأبرزت عدد من من التيشرت الشتوية والصيفية “الكاجوال”، وعدد كبير من الاكواب التي تحتوي على رسوم من شخصيات الرسوم المتحركة وديزني، اضافة الى العطور والشموع والحقائب ، و وتمثال الاويكال من هوليوود عليه عبارة “افضل زوج” .

وانهال عليهما المتابعون بالإنتقادات وسؤال ” من أين لكما هذا” ، ليؤكد لهم “عقيل” أن ما يحصل عليه من تعبه وعمله ، دون أن تتوقف الإتهامات والإنتقادات اللازعة .