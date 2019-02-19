رئيس الوزراء الهندي يكسر البروتوكول عند استقبال سمو ولي العهد

نيودلهي(صدى):

كسر رئيس الوزراء الهندي، البروتوكول خلال زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مساء الثلاثاء.

وجرت العادة أن الرئيس الهندي يبعث بوزير للمطار لاستقبال الرؤساء، ثم يستقبله في اليوم التالي في القصر الرئاسي، إلا أن رئيس الوزراء الهندي هو الذي استقبل سمو ولي العهد كاسرًا القواعد الهندية، وذلك عندما أصر أن يكون على رأس مستقبلي الأمير محمد بن سلمان واستقبله بحفاوه حارة.

واستقبل رئيس الوزراء الهندي، سمو ولي العهد فور نزوله من الطائرة بحفاوة بالغة، إذ احتضنه بشكل يكشف حجم مكانته لديهم، كما قدَّم لها باقة ورود.

اقرأ أيضًا: