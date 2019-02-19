فيديو للحظة تفجير منفذ العملية الإنتحارية قرب الجامع الأزهر بمصر
كشف مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين بمصر عن لحظة تفجير منفذ العملية الإنتحارية لنفسه أثناء مطاردته في حي الجمالية بالقاهرة القديمة، بالقرب من الجامع الأزهر .
وأظهر مقطع الفيديو المتداول الإرهابي المدعو “الحسن عبد الله” وهو يخرج من أحد المنازل التي كان مختبئ بها بمنطقة الغورية خلف الجامع الأزهر ، بينما يطارده رجال الأمن لمحاولة القبض عليه ، ليفجر الإرهابي نفسه في غضون لحظات .
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت عن هويته بعد أن تسبب في حادث إرهابي سابق بمنطقة الجيزة يوم الجمعة الماضي ، إلا أنه خرج من المنزل مسرعاً ومرتدياً الحزام الناسف .
وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الحادث، الذي أودي بحياة 3 أشخاص هم الإرهابي ورجلا أمن، وإصابة 3 آخرين .
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