فيديو للحظة تفجير منفذ العملية الإنتحارية قرب الجامع الأزهر بمصر

القاهرة(صدى):

كشف مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين بمصر عن لحظة تفجير منفذ العملية الإنتحارية لنفسه أثناء مطاردته في حي الجمالية بالقاهرة القديمة، بالقرب من الجامع الأزهر .

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الإرهابي المدعو “الحسن عبد الله” وهو يخرج من أحد المنازل التي كان مختبئ بها بمنطقة الغورية خلف الجامع الأزهر ، بينما يطارده رجال الأمن لمحاولة القبض عليه ، ليفجر الإرهابي نفسه في غضون لحظات .

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد كشفت عن هويته بعد أن تسبب في حادث إرهابي سابق بمنطقة الجيزة يوم الجمعة الماضي ، إلا أنه خرج من المنزل مسرعاً ومرتدياً الحزام الناسف .

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الحادث، الذي أودي بحياة 3 أشخاص هم الإرهابي ورجلا أمن، وإصابة 3 آخرين .

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