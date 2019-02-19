بالصورة..الكشف عن هوية منفذ التفجير الانتحاري وسط القاهرة

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة الدرب الأحمر في العاصمة المصرية القاهرة، تفجيرا انتحاريا أسفر عن سقوط اثنين من عناصر الشرطة وإصابة عدد من المواطنين.

وكشفت مصادر مطلعة عن هوية الإرهابي منفذ الهجوم الانتحاري، موضحة أن عمره 37 عامًا واسمه الحسن عبد الله، يحمل جنسية عربية.

وأشارت المصادر إلى أن منفذ التفجير الانتحاري هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع في محيط مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة، يوم الجمعة الماضي.

واتخذ الانتحاري من شقة خلف الجامع الأزهر مسكنًا له، للتخطيط لعمليات إرهابية أخرى، إلا أن قوات الأمن توصلت إلى مكانه وعندما ذهبت للقبض عليه قام الانتحاري بارتداء حزام ناسف وفجر نفسه بين قوات الشرطة.

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