عمران خان: وصف ولي العهد نفسه بأنه سفيرا لباكستان مصدر فخر لنا

إسلام آباد(صدى):

أثار وصف سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان نفسه بـ ” سفيراً لباكستان في المملكة ” ، إحتفاء كبير على الصعيدين الرسمي والشعبي بباكستان فضلاً عن ضجة وسائل التواصل الإجتماعي ، حيث عبر الجميع عن حبهم لقيادة المملكة ومتانة العلاقة بين الدولتين .

وقال دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان: إن وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نفسه سفيراً لباكستان في المملكة، يُعد مصدر فخر لكل باكستاني ، مشيراً إلى الإشادة البالغة بها على الجانب الشعبي .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده دولة رئيس الوزراء الباكستاني مع سمو ولي العهد بقاعدة “نور خان” الجوية قبيل مغادرة سموه باكستان بعد الزيارة الرسمية التي استمرت يومين .

كما عبر دولة رئيس الوزراء الباكستاني، عن إعجابه بشخصية سمو ولي العهد الذي يحظى بشعبية كبيرة في باكستان، متمنياً أن يلبي نداء الشعب بالزيارة مرة أخرى .

من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن على أهمية دولة باكستان وقدراتها الهائلة لتحقيق مستقبل واعد إقتصادياً بحلول عام 2030 ، والإستفادة من جيرانها كالصين والهند ، مشيراً إلى ثقته في قيادتها وشعبها .

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