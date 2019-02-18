ولي العهد يرد على طلب لعمران خان.. والمسؤولون الباكستانيون يتناقلون حديثه
تناقل المواطنين والمسؤولين الباكستانين حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مُعربين عن سعادتهم باهتمام ومحبة القيادة السعودية للباكستانيين.
وجاء ذلك على خلفية رد ولي العهد على طلب لـ ” خان ” ، بالسماح للحجاج الباكستانيين بإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات الباكستانية.
كما دعا لإتخاذ خطوات للإفراج عن بعض السجناء الباكستانيين المسجونين في قضايا جرائم صغيرة.
ليأتي رد ولي العهد على طلب عمران خان قائلاً: ” اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية، سنفعل كل ما في وسعنا في هذا الجانب ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65567 ] نشر منذ 47 دقيقة
خير ان شاء الله ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 44816 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يسعده😘