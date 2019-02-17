إعلامي مصري: محيط الرعب ” بُساط.. حصَّلنا صدمة حضارية “

نواف السالم(صدى):

أشاد الإعلامي المصري إبراهيم فايق، بالمستوى العالي لنقاء الصورة وجودة الملعب ” محيط الرعب ” ، الذي شهد لقاء الهلال والاتحاد السكندري أمس السبت.

ووصف ” فايق ” ، الملعب بـ ” البُساط والشياكة ويفتح النفس، بينور في الضلمة ” ، مضيفًا ” من يشاهد مباريات الدوري المصري ولقاء الهلال في نفس الوقت يحدث لها صدمة حضارية ” .

في ذات السياق، أثنى حازم إمام، أسطورة نادي الزمالك، والمحلل الرياضي المصري، على نادي الهلال مؤكداً أنه أفضل نادي عربي، وأنه يقدم كرة أوروبية، ولهذا يعتبره أفضل فريق عربي خلال الفترة الحالية.

وفاز الهلال، على الاتحاد السكندري، في ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ” محيط الرعب ” .

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