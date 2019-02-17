المصريون يسخرون من هزيمة الاتحاد السكندري بطريقتهم الخاصة

ماجد محمد(صدى):

سخرت جماهير نادي الاتحاد السكندري المصري، من الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام نادي الهلال في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأشادت الجماهير المصرية، بنادي الهلال إذ اعتبروا أنه ليس فريقًا عربيًا ولكنه نادي أوروبي متنكر، إذ قال أحدهم ” يالهوي يا جدعان متأكدين الهلال ده فريق عربي ” .

وأضاف آخر : ” أهو ده حظنا المنيل، هي فرق السعودية خلصت وملعبناش إلا الهلال؟ ماله النصر مثلًا ؟ ” ، فيما قال أحد الجماهير ساخرًا : ” ماتش العوده في الإسكندرية يا رب الهاني سليمان ميضيعش وقت، ولا ضيع لا تطلع بفضيحة على أرضك، نحمد الله على عدم استكمال الإسماعيلي البطولة كان زمان معمول منا صدور كوكي ” .

وتغلب نادي الهلال، على الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة، إذ يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين، في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 25 فبراير في الإسكندرية، لضمان التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.