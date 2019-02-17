المصريون يسخرون من هزيمة الاتحاد السكندري بطريقتهم الخاصة
سخرت جماهير نادي الاتحاد السكندري المصري، من الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام نادي الهلال في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
وأشادت الجماهير المصرية، بنادي الهلال إذ اعتبروا أنه ليس فريقًا عربيًا ولكنه نادي أوروبي متنكر، إذ قال أحدهم ” يالهوي يا جدعان متأكدين الهلال ده فريق عربي ” .
وأضاف آخر : ” أهو ده حظنا المنيل، هي فرق السعودية خلصت وملعبناش إلا الهلال؟ ماله النصر مثلًا ؟ ” ، فيما قال أحد الجماهير ساخرًا : ” ماتش العوده في الإسكندرية يا رب الهاني سليمان ميضيعش وقت، ولا ضيع لا تطلع بفضيحة على أرضك، نحمد الله على عدم استكمال الإسماعيلي البطولة كان زمان معمول منا صدور كوكي ” .
وتغلب نادي الهلال، على الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة، إذ يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين، في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم 25 فبراير في الإسكندرية، لضمان التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.
أبو سليمان[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 15 دقيقة
مع احترامي لفريق الهلال بس مو لازم نبالغ الإتحاد السكندري فريق متواضع ودي تشوف الهلال عرب افريقيا مثل الأهلي المصري والرجاء والترجي واتحاد العاصمة وغيرهم بس يفوز على فريق متواضع ويقولون كرة اوروبية هاذي مبالغة
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1819 ] نشر منذ 10 دقائق
صاحب النك ابو سليمان
ماتنلام مغبون هههههههههههههههههه
قريت الجمله هذي في الخبر
وأضاف آخر : ” أهو ده حظنا المنيل، هي فرق السعودية خلصت وملعبناش إلا الهلال؟ ماله النصر مثلًا ؟ ” ،
ههههههههههههههههه وجعت لك قلبك اكيد