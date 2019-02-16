ربع نهائي دوري الأبطال يشهد عودة نيمار

نواف السالم(صدى):

يتطلع مهاجم فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى أن يستطيع العودة في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال وذلك من خلال تسريع عملية تعافيه من الإصابة التي لحقت بقدمه اليمنى والتي أبعدته عن المشاركة مع فريقه.

وفي السياق نفسه، أكد ” نيمار “، أنه سعيد بالتطور الذي حدث في عملية التعافي، وذكر بأن المدة المتوقعة لعودته للعب مجدداً هي من 8 إلى 10 أسابيع ولكنه أوضح أنه يعمل من أجل ” تسريع عملية تعافيه ” .

ومن جانبه، قال طبيب العلاج الطبيعي الذي يشرف على علاجه أنه إذا تمكن الفريق الباريسي من عبور دور ثمن النهائي للبطولة، وذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين على ملعب أولد ترافورد، سيكون الهدف هو أن يصبح نيمار جاهزاً للمشاركة في الدور ربع النهائي المتوقع إقامته في 9 أو 10 من أبريل المقبل.

ومن الجدير بالذكر، أنه يأتي تجدد إصابة نيمار عقب مرور نحو عام على الإصابة الأولى التي تعرض لها في نفس الموضع، في فبراير الماضي، والتي كانت قد أجبرته على الخضوع لجراحة أبعدته عن الملاعب حتى مونديال روسيا 2018.