رئيسا الاتحاد والرائد يقودا الصلح بين أسامة المولد والمدرب هاسي

نواف السالم(صدى):

انتهت قضية أسامة المولد مدير الكرة في نادي الاتحاد، والمدرب البلجيكي بيسينك هاسي بالصلح، بعد أن تنازل الثاني أمام الشرطة عن البلاغ الذي دونه في مواجهة الأول.

وقاد رئيس الاتحاد لؤي ناظر، ورئيس الرائد فهد المطوع، الصلح بين المولد وهاسي، ذلك بعدما لجأ مدرب الرائد إلى الشرطة بعد أن اعتدى عليه أسامة المولد بالضرب عقب نهائية المواجهة التي جمعت الرائد والاتحاد الجمعة.

ورفض هاسي في بداية الأمر التنازل عن القضية لكنه استجاب لمطالب وتدخلات عدد من الأشخاص.

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