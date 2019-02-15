البكيري: ما حدث للاتحاد أمام الرائد ” استحمار تحكيمي “

نواف السالم(صدى):

اعتبر الإعلامي محمد البكيري، أن نادي الاتحاد تعرَّض إلى ” استحمار تحكيمي ” في المباراة أمام الرائد، إذ لم يحتسب 3 ضربات جزاء له.

وأكد ” البكيري ” ، أن الاتحاد كان أحق بالفوز والحصول على نقاط المباراة لولا ذلك الظلم البيّن تحكيميّا في ضربات جزاء مستحقة، وفقًا لقوله.

وتساءل : ” هل هناك يد تريد إسقاط عميد الأندية للدرجة الأولى؟ طيب احبكوا السيناريوا بدل هذي السيناريو المهزلة ” .

وأضاف : ” هل يعقل ولا واحدة من ثلاثة حالات. ضربة جزاء؟ هذا الاستحمار التحكيمي بعينه مابين من في الملعب وعلى تقنية الفار. يالجنة الحكام ” .

وانتهى لقاء الاتحاد والرائد الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.