البكيري: ما حدث للاتحاد أمام الرائد ” استحمار تحكيمي “
اعتبر الإعلامي محمد البكيري، أن نادي الاتحاد تعرَّض إلى ” استحمار تحكيمي ” في المباراة أمام الرائد، إذ لم يحتسب 3 ضربات جزاء له.
وأكد ” البكيري ” ، أن الاتحاد كان أحق بالفوز والحصول على نقاط المباراة لولا ذلك الظلم البيّن تحكيميّا في ضربات جزاء مستحقة، وفقًا لقوله.
وتساءل : ” هل هناك يد تريد إسقاط عميد الأندية للدرجة الأولى؟ طيب احبكوا السيناريوا بدل هذي السيناريو المهزلة ” .
وأضاف : ” هل يعقل ولا واحدة من ثلاثة حالات. ضربة جزاء؟ هذا الاستحمار التحكيمي بعينه مابين من في الملعب وعلى تقنية الفار. يالجنة الحكام ” .
وانتهى لقاء الاتحاد والرائد الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.
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