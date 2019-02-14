استمرارًا للتطبيع القطري الإسرائيلي ..عم ” جمال ريان ” يحتضن ” نتنياهو ” ” فيديو “

طلال الضوي(صدى):

كشف مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، فضيحة جديدة يظهر فيه فؤاد ريان عم إعلامي قناة الجزيرة، جمال ريان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويأخذه بالأحضان.

لم تكن استضافة ” نتياهو ” أولى محطات دعم جمال ريان للتطبيع القطري الإسرائيلي، حيث أن والده مصطفى ريان كان يعمل سمسارًا لليهود، ويجبر الفلسطينيين على بيع أراضيهم بالقهر لصالح اليهود، بالإضافة إلى تأيد عمه لنتنياهو.

ووثقت دراسات عديدة أن والد جمال كان خائن وعميل وأحد أهم حلقات الوصل مع إسرائيل فى استيلاء على الأراضى من الفلسطينيين “.

كما يحرص جمال ريان دائمًا على استضافة الإسرائيليين في الدوحة، حيث أنه ينشر ثقافة التطبيع مع إسرائيل ويعادي كل نفس وطني عربي مقاوم.