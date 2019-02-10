أكثر من 350 ألف منشأة مستفيدة من مبادرة ” الفاتورة المجمعة “

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر أن نحو 350 ألف منشأة مستفيدة من مبادرة الفاتورة المجمعة، التي صدرت موافقة بشأنها من المقام السامي دعماً للمنشآت الملتزمة بالتوطين.

وأوضحت المصادر أن عدد الشركات المستفيدة من المبادرة قابلة للتغيير وفقًا للمستجدات وتحديث البيانات الخاصة بالمنشآت المستفيدة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أوضحت أن الميزانية المخصصة لتطبيق المبادرة تبلغ 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

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