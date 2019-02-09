بعد الموافقة عليها.. تعرف على قيمة تنفيذ الفاتورة المجمعة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن تحديد مبلغ 11.5 مليار ريال كحد أعلى لتنفيذ مبادرة الفاتورة المجمعة بناءً على توجيهات عليا بذلك ، على أن يتم تأمينها من مخصص دعم الميزانية للعام المالي الحالي 1440- 1441 هـ .

كما أكدت أنه سيتم تشكيل لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ المبادرة تتكون من 4 وزارت وجهات على رأسها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، وبعضوية وزارة المالية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وووحدة المحتوى المحلى .

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- قد وافق امس الجمعة على المبادرة ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص ودعم المنشآت والتوسع في توطين الوظائف .

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