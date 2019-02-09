بعد موافقة خادم الحرمين.. ما لا تعرفه عن الفاتورة المجمعة

علي القحطاني(صدى):

بعد إعلان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، على مبادرة الفاتورة المجمعة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، نوضح للقراء ماهي الفاتورة المجمعة.

1- الفاتورة المجمعة تهدف إلى دعم المنشآت وتذليل ما قد يعترضها من معوّقات، كما يسهّل تحقيق أهدافها، وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات.

2- كانت وزارة العمل، قد وضعت الفاتورة المجمعة ضمن حلولها لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين، وتشمل تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

3- هي عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل 1 يناير الماضي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي.

4- بدأ احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعليًّا في المنشأة، من مطلع 2018، فيما لا تمثل الفروق أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

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