بالفيديو.. الجابر يرد على ” الهريفي “: كيف تتحرك الكرة على كيف اللاعب بطريقة الثنيان

ماجد محمد(صدى):

ردَّ سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق، على تصريحات فهد الهريفي لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق، بشأن تحرُّك الكرة أمام قوميز بدلًا من ارتفاعها للأعلى.

وكان ” الهريفي ” قد أعرب عن استغرابه من تحرُّك الكرة إلى الأمام لحظة لعبها من مهاجم الهلال الفرنسي قوميز والتي أحرز الهدف الثالث للنادي في مرمى الباطن منها، إذ كان يجب أن ترتفع للأعلى، وفقًا لقوله.

ونشر ” الجابر ” ، مقطع فيديو للأسطورة يوسف الثنيان لاعب المنتخب الوطني سابقًا، وهو يلعب الكرة وفقًا لرغبته، معلقًا : ” الحمد لله على وقت ابو يعقوب ما طبقوا تقنية الكشف عن سحر الكرة، كيف الكورة تتحرك على كيفه عكس اتجاة رأسه ؟ وبالاتجاة اللي ينويه؟ ” .

الحمد لله على وقت ابو يعقوب ما طبقوا تقنية الكشف عن سحر الكرة كيف الكورة تتحرك على كيفه عكس اتجاة رأسه ؟ وبالاتجاة اللي ينويه ؟ pic.twitter.com/NrJyuRY25t — سامي الجابر (@SamiAlJaber) February 8, 2019

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