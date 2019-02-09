بالفيديو.. حجة الهريفي الضعيفة على هدف قوميز الهلال تكشفها لقطة سابقة للنصر

ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب النصر السابق، الكابتن فهد الهريفي، عن استغرابه من تحرُّك الكرة إلى الأمام لحظة لعبها من مهاجم الهلال الفرنسي قوميز، إذ كان يجب أن ترتفع للأعلى، وفقًا لقوله.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” الحصاد الرياضي ” المذاع على قناة 24 رياضية، أن اللاعب قوميز حرَّك الكرة بيده، مستشهدًا باعتراض ثلاثة لاعبين من دفاع الباطن على الحكم في وقت واحد.

وطالب ” الهريفي ” ، الحكم السابق والمحلل التحكيمي معجب الدوسري إبداء رأيه، خاصة في ظل وجود إخراج سيء للمباراة وكاميرات ضعيفة، مؤكدًا على قوة الهلال داخل الملعب وعدم احتياجه لكل هذا.

وأثنى الهريفي، على تعيين خليل دلال لرئاسة لجنة التحكيم، مطالبًا الوسط الرياضي بالوقوف معه.

وفي ذات السياق، أكد ” الدوسري ” على صحة هدف الهلال وشاركة الرأي جميع النقاد الرياضيين، عدا الكاتب الرياضي سعود الصرامي.

يشار إلى أنه قد وجدت حالة مماثلة لاعتراض اللاعبين على بعض القرارات التحكيمية بدون وجود أخطاء تستدعي ذلك، ولعل مباراة النصر والتعاون والتي انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، دليل على ذلك.

وكان لاعبو النصر قد احتجوا بشكل غريب على الكرة التي اصطدمت بالعارضة بعد تسديدة نجم الفريق الشاب فهد الجميعة للركلة حرة مباشرة ارتدت من العارضة، إذ أشار مدافع النصر البرازيلي برنو للحكم بأن يرجع إلى تقنية الفار.

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