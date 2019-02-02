بالفيديو.. احتجاج غريب وطريف من لاعبي النصر على العارضة
أظهر مقطع فيديو، احتجاج مهاجمي نادي النصر على ارتداد الكرة من العارضة بعد تسديدها من فهد الجمعية، بشكل غريب.
وسدّد فهد الجمعية، ضربة حرة مباشرة إلا أنها ارتطمت بالعارضة ولم يتمكن من تسجيل هدف، ما دفع لاعبو النصر إلى بالاحتجاج عبر رفع أيديهم.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من رد فعل لاعبي النصر، إذ اعتبروا أن ” فيفا ” إذ شاهدت هذا الاحتجاج لجمدت الرياضة في المملكة.
وفاز نادي التعاون، على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 929 ] نشر منذ 22 دقيقة
ههههههههه ما باقي الا الكورة يحنجون عليها — صدق قواطي
سعد22[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذا شغلهم رفع الايدي لو رميه تماس وتربيه ابوهم قبل 30 سنه والى اليوم بالتحكيم المحلي الفاسد وكل مباريات الدوري احكموا وشوفوا عبر المواقع وبالملعب ومقابلاتهم زي الابله رئيسهم وغيره كل يوم بربره وصراخ اطفال
الكنج[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
ههههههههههههههه يحسبوه هدف انه تعدت الخط والله انكم صحيفة واتسب ههههههههههه
زعيم اسيا وسيدها******[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 18 دقيقة
العارضه هلاليه 🐁
جميع الحقوق محفوظة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههههههههههههه يحسبونها لمسة يد على الحارس ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه