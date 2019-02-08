أوجه دعم تركي آل الشيخ لنادي الزمالك المصري

طلال الغامدي(صدى):

اتفق رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي بيراميدز المستشار تركي آل الشيخ، مع مجلس إدارة نادي الزمالك المصري على دعم نادي الزمالك بصفته رئيس الاتحاد العربي.

وحدد تركي آل الشيخ أوجه الدعم في أربع نقاط تتمثل فيما يأتي:

مساهمته في جزء من تكاليف مشروع بناء استاد نادي الزمالك الجديد كهدية منه للنادي وجماهيره العريضة بالإضافة للمساعدة في توفير رعاة للمشروع.

ويتحمل تكاليف التعاقد مع لاعب عالمي ينضم للفريق في الصيف المقبل.

كما سيدعم المستشار القناة الخاصة بنادي الزمالك بعد الانتهاء من تحضير الأوراق الرسمية.

ويتحمل رئيس الاتحاد العربي تكاليف ملابس فريق نادي الزمالك في الموسم المقبل.

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