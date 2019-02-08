بالفيديو.. تركي آل الشيخ يكشف نقطة الخلاف مع الأهلي المصري التي قصمت ظهر البعير

نواف السالم(صدى):

تحدث رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ عن سبب أزمته مع النادي الأهلي المصري، مؤكدًا أن مشكلته ليست مع كيان الأهلي، لكنها مع بعض الأشخاص في إدارة النادي.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية، إنه طلب من إدارة الأهلي تجديد عقد اللاعب عبد الله السعيد، مضيفًا : ” تدخلت بالدعم، وقلت للاعب ألا يخشى أي شيء عندما يوقع للأهلي بعد توقيعه للزمالك، وقلت له أنه في رقبتي ” .

وتابع: ” فوجئت بقرار الأهلي الإطاحة بعبد الله السعيد، ورغم ذلك تكفلت بعقد اللاعب وراتبه في أهلي جدة ” .

وتسائل آل الشيخ: ” هل من الأدب والمنطق أن يشكو الأهلي نادي أهلي جدة بسبب انتقال عبد الله السعيد لبيراميدز رغم أنني دفعت أموال 3 مرات من أجل اللاعب؟، هل يعرفون من الرئيس الفخري لأهلي جدة؟ عبد الله الفيصل رحمة الله عليه هو رئيسهم الفخري ” .

واستكمل: ” رامون دياز كان الصفقة التي قصمت ظهر البعير، كان على وشك التوقيع للأهلي وجاء ابنه إلى مصر وتم تحديد موقع إقامتهم ثم انتهى الأمر ” .

وأضاف: ” كينو كان سيأتي للانضمام للنادي الأهلي، ورمضان صبحي، ومن الزمالك كنا سنضم محمد إبراهيم وعلي جبر ورمضان صبحي ” .