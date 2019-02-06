الوضع الصحي لوالدة ” الطفل المنحور ” بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

ما زالت الأم المكلومة، والدة الطفل المنحور بالمدينة المنورة، تعاني من حالة صحية ونفسية سيئة، بعد مرور أيام على الواقعة التي هزت أرجاء المدينة.

وأكدت خالة الطفل أن شقيقتها منذ أن شاهدت ابنها وهو ينحر أمامها، تفيق مرة ويغمى عليها مرة أخرى.

وعن يوم الواقعة، أوضحت خالة الطفل، أن شقيقتها غادرت من جدة بعد ظهر الأربعاء الماضي ووصلت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، واستقلت سيارة أجرة من محطة النقل الجماعي إلى السكن، وفي الطريق كان سائق الأجرة يردد الله أكبر ويهلل.

وأوضحت أن الطفل شعر في الطريق بالعطش فطلبت أمه من السائق التوقف عند إحدى البقالات، فنزلت من السيارة وأخذته معها، ثم نزل السائق خلفهما وسحب سكينا، وألقى الطفل أرضا ونحره بشراسة وهو يردد ” الله أكبر ” .

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