بالفيديو.. عم طفل المدينة المنحور يروي تفاصيل مؤلمة عن الحادثة

نايف السالم(صدى):

على خلفية جريمة نحر طفل أمام والدته في المدينة المنورة، كشف عادل الجابر عم الطفل، تفاصيل مؤلمة للجريمة البشعة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” ياهلا ” ، أن والد الطفل كان مسافر للإمارات ولكن علم بأن ابنه تعرَّض لحادث فعاد إلى المدينة المنورة، لكنه فوجئ بإبلاغه بأن الولد توفى نتيجة نحره.

وأضاف أن المسؤولين في المستشفى أبلغوه بالتواصل مع مركز الشرطة، ثم أخذوا منه بعض المعلومات في مركز الشرطة وحوَّلوه إلى النيابة العامة، موضحًا أن القائمين بالنيابة العامة أوضحوا أن مختلًا عقليًا وراء الحادث.

وأشار إلى أن النيابة العامة استجوبت المتهم ولم تعطي لهم خبرًا بنتائج التحقيقات، مؤكدًا أن والدة الطفل في حالة صحية سيئة جدًا.

وبيَّن أنه وفقًا لشهود عيان، فقد اقتحم الجاني البقالة وخطف الطفل من أمه، فيما تدخل أحد المارة لحماية الطفل لكنه أصيب ولم يتمكن من تخليصه.