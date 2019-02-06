نائب رئيس النصر: قرار إيقاف سلطان الغنام ” استفزازي ” وسنرفع دعوى ضده

ماجد محمد(صدى):

استنكر نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر عبدالعزيز الجليل، قرار لجنة الانضباط بإيقاف سلطان الغنام لاعب الفريق الأول قبل 22 ساعة من مباراة الفريق ضد القادسية.

وأكد الجليل في مداخلة هاتفية لبرنامج ” في المرمى ” أن النصر سيطلب تعليق العقوبة، قائلا: ” تفاجأنا في صدور القرار يوم الثلاثاء وبأن اللاعب معاقب، واعتراضنا على التوقيت ” .

وأضاف: ” التوقيت جدا غريب، ويعتبر قرار استفزازي من لجنة الإنضباط، كونه صدر قبل المباراة بـ22 ساعة ” ،متسائلا: ” لماذا لم تصدر اللجنة القرار يوم الاثنين؟ كنا سنبلغ المدرب واللاعب حتى يخرجه المدرب من حساباته، والقرارغير قابل للاستئناف، وسنطالب بتعليق العقوبة حتى نهاية مباراتنا أمام القادسية ” .

وكانت لجنة الانضباط، قد أصدرت قرارها ،أمس الثلاثاء، بإيقاف سلطان الغنام، لاعب نادي النصر مباراتين مع دفع 20 ألف ريال، بعدما دعس لاعب التعاون على قدمه دون وجود منافسة بينهما على الكرة في المباراة التي جمعت الفريقين.

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