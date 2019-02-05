الانضباط تُصدر 4 قرارات.. ” إيقاف لاعب النصر مباراتين رسميتين “

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء أربعة قرارات، منها إيقاف لاعب نادي الفيحاء دانيلو مورينو أسبريلا مباراة واحدة، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (10,000) ريال بسبب الإساءة إلى أحد جامعي الكرات.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب نادي أحد محمد مجرشي ثلاث مباريات، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، بسبب مهاجمة لاعب منافس من فريق الاتفاق وإصابته في منطقة حساسة من جسده دون وجود الكرة بينهما.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي الاتفاق برايان أليمان خمس مباريات، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (20,000) ريال، بسبب مهاجمة لاعب منافس من فريق أحد وإصابته في منطقة حساسة من جسده دون وجود الكرة بينهما.

ومن ضمن القرارت أيضًا إيقاف لاعب نادي النصر سلطان الغنام مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال، بسبب الدعس على قدم لاعب منافس إثر وقوعه على أرضية الملعب دون وجود منافسة بينهما على الكرة.