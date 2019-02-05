جماهير برشلونة ترفض مشاركة ميسي في الكلاسيكو أمام الريال

ماجد محمد(صدى):

أعرب 76% من جماهير نادي برشلونة، عن رفضهم الاعتماد على ليونيل ميسي في الكلاسيكو،أمام ريال مدريد، الأربعاء المقبل، حال لم يشف بالكامل من إصابته.

جاء ذلك خلال استطلاع للرأي، أجرته صحيفة ” سبورت ” الإسبانية، والذي خلص إلى أن جماهير برشلونة ترفض مشاركة ميسي في الكلاسيكو، حال وجود شكوك حول قدرته على اللحاق بالمباراة.

يذكر أن ميسي، قد تعرض للإصابة في مباراة برشلونة وفالنسيا، على ملعب كامب نو، السبت الماضي، في الدوري الإسباني، ومن المقرر أن يخضع للمزيد من الفحوص في وقت لاحق، للتأكد من مدى إمكانية مشاركته في الكلاسيكو، في ذهاب قبل نهائي كأس إسبانيا.

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