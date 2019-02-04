بعد تعرضه للإصابة.. هل سيلحق ” ميسي ” بالكلاسيكو

نواف السالم(صدى):

لا يزال نجم وقائدي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يُعاني من بعض المتاعب البدنية؛ وذلك إثر تعرضه لتدخل عنيف في مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني ” الليجا ” .

حيث حصل ” ميسي ” على راحة أمس الأحد ولم يحضر تدريبات النادي الكاتالوني، كما استقبل مجموعة من أطباء الفريق في منزله، جاءوا للاطمئنان على وضعه الصحي والوقوف على حقيقة معاناته من إصابة ما.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أن ” ميسي ” وصل صباح اليوم إلى المدينة الرياضية للنادي الإسباني؛ لإجراء بعض الفحوصات للتبين من حجم الإصابة التي يُعاني منها.

ويثير هذا الأمر الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة ” الكلاسيكو ” المصيرية التي يستضيف فيها برشلونة غريمه التاريخي ريال مدريد الأربعاء المقبل؛ وذلك على ملعب ” كامب نو ” ، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويخطط المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، أن الاجتماع سيعقد مع ” ميسي ” في وقت لاحق اليوم؛ للتحدث معه حول احتمالات مشاركته في مباراة الأربعاء، خاصة وأن ” فالفيردي ” لا يرى ضرورة لتعريض اللاعب الكبير لخطر تفاقم الإصابة.