النائب العام يرفض التسوية مع 56 شخصا متهما بالفساد لهذا السبب
رفض النائب العام الشيخ سعود المعجب، التسوية مع 56 شخصًا متهمًا بالفساد؛ وذلك لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.
حيث كشف التقرير النهائي للجنة العليا لمكافحة الفساد، عن استكمال إجراءات التحقيق معهم وفقًا للنظام.
وجاء ذلك تزامنًا مع إعلان الديوان الملكي، إنهاء أعمال لجنة مكافحة الفساد، بتحقيق نجاح مبهر في استعادة أموال للدولة، تجاوزت الـ 400 مليار ريال، لا بد من تسليط الضوء.
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