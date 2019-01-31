بعد انتهاء التحقيق في قضايا الفساد..هكذا صفعت اللجنة الإعلام الأصفر
تزامنًا مع إعلان الديوان الملكي، أمس، إنهاء أعمال لجنة مكافحة الفساد، بتحقيق نجاح مبهر في استعادة أموال للدولة، تجاوزت الـ 400 مليار ريال، لا بد من تسليط الضوء على كيفية صفع اللجنة للإعلام الأصفر المعادي، الذي طالما حاول التشكيك في أهدافها.
فمنذ أن إعلان المملكة عن حملتها التاريخية للقضاء على الفساد، حاولت وسائل الإعلام تأليف القصص الخيالية عما يدور بفندق الريتزكارلتون، لترد اللجنة بإطلاق سراح العديد ممن تجاوب معها، وإعادة البعض الآخر ممن ثبتت براءتهم إلى مواقعهم القيادية، وهو ما يسجل للقائمين على الحرب ضد الفساد، ويأتي تأكيدًا للهدف الأسمى، وهو حماية المال العام.
ووضعت اللجنة نصب أعينها إعادة المال العام للخزانة السعودية، ووعدت من يتجاوب بالعودة إلى إدارة أعماله الخاصة وشركاته المتناثرة، وهو ما حدث أمام مرأى العالم.
وكانت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- واضحة وصريحة بقطع دابر الفساد في البلاد.
وكانت تلك التوجيهات تؤكد على ضرورة منح كل من لم تتم إدانته أو سوَّى أوضاعه الفرصة للعودة لممارسة حياته العامة كما كان، وهو ما تم بالفعل.
كل ذلك يعكس حرص الجهات المختصة على إنقاذ المال العام، كما أن عودة المتهمين إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي، ممن قبلوا بالتسوية المالية، أو ثبتت براءتهم، تؤكد أن الحملة كانت موجهة فقط لمن ثبتت إدانتهم.
اقرأ أيضًا:
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23275 ] نشر منذ 18 ساعة
400 مليار ريال ممتاز جدا ان شاء الله تكون دافع لتخفيف بعض الضرائب على المواطن
alfahd42[ عدد التعليقات: 20942 ] نشر منذ 18 ساعة
اهم شي يخفض تسعيرة الكهرباء الان لان مافيه استغناء عنها
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1779 ] نشر منذ 16 ساعة
والملاييين اللي تهدر على اغلب التفاهات من تركي ال الشيخ ويش نظامه ؟؟؟؟
المشكله مو هنا
المشكله كل ماقريت خبر انه رمي كم مليون في اشياء تافهه
اتذكر وضعي وانا انتظر في اي لحضه يقشوني من بين عيالي للسجن مطالب بأيجار البيت والديون والقروض
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 16 ساعة
الله المستعان
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1919 ] نشر منذ 15 ساعة
هذا غيض من فيض. جميع الدوائر الحكومية. وخاصة البلديات. تئن تحت وطئة الفساد. كل ينهش حتى هذه اللحظة. مكتب العمل. والبلديات والجوازات. والشؤن الصحيه و و و و الخ. لن تمشي لك معاملة الا بالدفع. المفروض يشكل لجنة كبيرة وقويه. ويطلع بيان. كل من اكتشف فاسد او مرتشي او يعرفه يبلغ عنه هذه اللجنة سريا ويقبض على هؤلاء وتسحب ارصدتهم وسياراتهم ويشهر بهم. لوجدت الهللل بالشوارع. عندنا تعهد واخرج. لا تعود لها. حولوه لكذا. الكبار الهوامير هم سبب الفساد ما يسرق ابصغير الا اذا شاهد الكبير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43174 ] نشر منذ 10 ساعات
تمام👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63988 ] نشر منذ 10 ساعات
قواكم الله ,,