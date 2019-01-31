بالفيديو والصور.. زوران لحظة وصوله الرياض: سعيد بالعمل في الهلال

نواف السالم(صدى):

وصل المدرب الرواتي زوران ماميتش إلى الرياض مساء أمس الأربعاء للبدء في قيادة تدريب الهلال خلفاً للبرتغالي للبرتغالي خورخي خيسوس .

ونشر الحساب الرسمي لـ ” الزعيم ” على تويتر فيديو لـ ” زوران ” يعبر فيه عن سعادته للعمل مع الهلال قائلاً : أنا سعيد بالعمل مع الهلال أعتقد أن الوقت بدأ للعمل وليس للكلام .

وكانت أخبار قد انتشرت أمس الأربعاء عن حصول زوران على تأشيرة لدخول أراضي المملكة ، بفيزة زيارة عمل مع وجود منسق الهلال فهد المديد في العاصمة الإماراتية دبي لإستكمال إجراءات سفر المدرب إلى العاصمة الرياض .

الجدير بالذكر أن زوران ماميتش قد توج مع العين ببطولة الدوري والكأس المحلية في الموسم الماضي، كما قاده للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة أندية العالم أمام ريال مدريد الإسباني .

وسبق للمدرب الكرواتي قيادة الدفة الفنية لنادي النصر السعودي الغريم التقليدي للهلال موسم 2016، قبل أن يغادره إلى العين الإماراتي .

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