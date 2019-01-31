بالفيديو والصور.. زوران لحظة وصوله الرياض: سعيد بالعمل في الهلال
وصل المدرب الرواتي زوران ماميتش إلى الرياض مساء أمس الأربعاء للبدء في قيادة تدريب الهلال خلفاً للبرتغالي للبرتغالي خورخي خيسوس .
ونشر الحساب الرسمي لـ ” الزعيم ” على تويتر فيديو لـ ” زوران ” يعبر فيه عن سعادته للعمل مع الهلال قائلاً : أنا سعيد بالعمل مع الهلال أعتقد أن الوقت بدأ للعمل وليس للكلام .
وكانت أخبار قد انتشرت أمس الأربعاء عن حصول زوران على تأشيرة لدخول أراضي المملكة ، بفيزة زيارة عمل مع وجود منسق الهلال فهد المديد في العاصمة الإماراتية دبي لإستكمال إجراءات سفر المدرب إلى العاصمة الرياض .
الجدير بالذكر أن زوران ماميتش قد توج مع العين ببطولة الدوري والكأس المحلية في الموسم الماضي، كما قاده للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة أندية العالم أمام ريال مدريد الإسباني .
وسبق للمدرب الكرواتي قيادة الدفة الفنية لنادي النصر السعودي الغريم التقليدي للهلال موسم 2016، قبل أن يغادره إلى العين الإماراتي .
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” زوران ” يحصل على تأشيرة دخول للمملكة
ابونايف[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 14 ساعة
خيسوس افضل منه مليون مره
الشمالي الجنوبي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 13 ساعة
اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحب في معقل الزعيم
غندورة[ عدد التعليقات: 11592 ] نشر منذ 13 ساعة
🤣قصدك سعيد “بالدراهم”
عموماً (شد حيلك) ولاترى بتلحق خويك.
🐪[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 13 ساعة
خلي شنطتك جاهزه نصيحه لك هههههههههه
جميع الحقوق محفوظة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 13 ساعة
سيصنع منك الهلال مدرب عظيم .. واسم ذا صيت عالمي
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7785 ] نشر منذ 13 ساعة
الدراهم كالمراهم
ابو راشد[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 12 ساعة
دنيا دوارة كما تدين تدان يانادي العين خطفتو زوارن من نادي النصر والان الزعيم الازرق يخطف زوارن منكم بكل سهولة كما خطف عموري من قبل ولا تنسو انتم خطفتو اثنين من نجوم الهلال سابقا القناص ياسر القحطاني والزلزل ناصر الشمراني
🐪[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 12 ساعة
جميع الحقوق محفوظه
وش بيصنع منه بالله قال مدرب عالمي
في الوقت الحالي احلق شنبي اذا حققوا سنافركم شي لان الفار بالمرصاد لكم
لا تتعجل على رزقك نصيحه لك
حطوا له في سكنه رف خاص بالشنطه
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 11 ساعة
🐪
وش فيكم كل شي واحد بحلق شنبي انا سألتك يابعير عن رأيك بطرد خالد الغامدي من نادي النصر