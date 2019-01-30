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” زوران ” يحصل على تأشيرة دخول للمملكة

” زوران ” يحصل على تأشيرة دخول للمملكة
طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي السابق سيبدأ لتوه في تولي دفة الأمور بنادي الهلال ، بعد الإتفاق معه بديلاً عن البرتغالي خورخي جيسوس .

فقد كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال عن حصول زوران على تأشيرة دخول لأراضي المملكة بفيزة زيارة عمل للزعيم .

وأكدت المصادر تواجد منسق الهلال فهد المديد في العاصمة الإماراتية دبي لإستكمال إجراءات سفر المدرب إلى العاصمة الرياض .

الجدير بالذكر أن مدرب العين السابق أعلن أمس على حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” رحيله عن النادي الإماراتي بشكل رسمي ، ليقتنصه الهلال للتعاقد على الفور في الوقت الذي راجت فيه الأخبار عن إقالة خورخي خيسوس.


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