” زوران ” يحصل على تأشيرة دخول للمملكة
يبدو أن الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي السابق سيبدأ لتوه في تولي دفة الأمور بنادي الهلال ، بعد الإتفاق معه بديلاً عن البرتغالي خورخي جيسوس .
فقد كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال عن حصول زوران على تأشيرة دخول لأراضي المملكة بفيزة زيارة عمل للزعيم .
وأكدت المصادر تواجد منسق الهلال فهد المديد في العاصمة الإماراتية دبي لإستكمال إجراءات سفر المدرب إلى العاصمة الرياض .
الجدير بالذكر أن مدرب العين السابق أعلن أمس على حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” رحيله عن النادي الإماراتي بشكل رسمي ، ليقتنصه الهلال للتعاقد على الفور في الوقت الذي راجت فيه الأخبار عن إقالة خورخي خيسوس.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43096 ] نشر منذ 13 ساعة
حيووووووو🤗