” زوران ” يحصل على تأشيرة دخول للمملكة

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي السابق سيبدأ لتوه في تولي دفة الأمور بنادي الهلال ، بعد الإتفاق معه بديلاً عن البرتغالي خورخي جيسوس .

فقد كشفت مصادر مقربة من نادي الهلال عن حصول زوران على تأشيرة دخول لأراضي المملكة بفيزة زيارة عمل للزعيم .

وأكدت المصادر تواجد منسق الهلال فهد المديد في العاصمة الإماراتية دبي لإستكمال إجراءات سفر المدرب إلى العاصمة الرياض .

الجدير بالذكر أن مدرب العين السابق أعلن أمس على حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” رحيله عن النادي الإماراتي بشكل رسمي ، ليقتنصه الهلال للتعاقد على الفور في الوقت الذي راجت فيه الأخبار عن إقالة خورخي خيسوس.