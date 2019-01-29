خالد البابطين: ما قاله رئيس النصر ” حرية تعبير ” وبعض الأعضاء راضيين

نواف السالم(صدى):

أكد المحامي والقانوني خالد البابطين، أن حديث رئيس نادي النصر سعود آل سويلم عن قصي فواز رئيس اتحاد كرة القدم، يدخل في حرية التعبير.

وأضاف في مداخلة هاتفية له لبرنامج ” الوقت الأصلي ” ، أن رئيس النصر عضو في اتحاد القدم، وتعبيره يدخل في حرية الرأي المتاحة، كما أن هناك أعضاء لم ينتقدوا ما قاله رئيس النصر.

وأشار إلى أن صمت الأعضاء الآخرين يُعطي تلميحاً عن رضاهم فيما قاله رئيس النصر، مضيفًا أن اتحاد القدم عبارة عن أندية ويرأسها رئيس الاتحاد سواءً تحت مسمىٰ رابطة أو غيرها.

وتابع : ” مخاطبة نادي النصر من قِبَل اتحاد القدم وسؤاله عن موافقة النادي فيما قاله رئيسه أرىٰ بأنه بلا معنىٰ . ولا تخدم قانونياً ” ، مضيفًا : ” الجماهير يجب أن يكون لهم صوت مؤثّر وقوي في تعيين رئيس اتحاد القدم ” .

وكان رئيس النصر، قد اتهم اتحاد كرة القدم برئاسة قصي فواز، بظلم النصر، مؤكدًا عدم وجود ثقة فيه أو فيه لجنة الانضباط واصفًا إياها بأنها ” صورية ” .

اقرأ أيضًا: