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انتهاء مشوار الإمارات في كأس آسيا 2019

انتهاء مشوار الإمارات في كأس آسيا 2019
نواف السالم(صدى):

انتهى مشوار المنتخب الإماراتي في بطولة كأس آسيا2019، اليوم الثلاثاء، بعد فوز المنتخب القطري عليه في المباراة التي جمعتهما على استاد محمد بن زايد بالعاصة أبوظبي.

وكان المنتخب الياباني قد تأهل، أمس الاثنين، إلى نهائي كأس آسيا2019، بعد فوزه على إيران بثلاثية نظيفة، على ستاد هزاع بن زايد.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة الموافق 1 فبراير على ستاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ 9 ساعات

ألـف مبـروكـ الفـوز لمنتخـب قطـر😍✌فـريق يلعب كرة جميلة ويفوز بالنتيجة والأدااء👌 أبـدع وأمتـع وأقنـع منذ بدااية البطـولة و بدون دعـم جماهيره في الملعب😍والأروع أنـه سجل 15 هـدف ولم يتلقـى أي هدف😃برآآآآفو👏👏وبالتوفـيق لمنتخب الإمارااات😘 في قادم المناسباات😚

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