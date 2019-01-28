اليابان تؤدب إيران بالثلاثة وتتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2019
تأهل منتخب اليابان إلى نهائي كأس آسيا 2019، بعد فوزه الكبير على إيران بنتيجة 3-0 ، على ستاد هزاع بن زايد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.
وسجل يويا أوساكو الهدف الأول والثاني لليابان في الدقائق (56 و67 من ضربة جزاء)، كما أحرز غينكي هاراغوتشي الهدف الثالث في الدقيقة (90+1).
وتقام المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء، حيث تلتقي قطر مع الإمارات المضيفة على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.
وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 1 فبراير على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.
يذكر أن معلق بي إن سبورت القطرية، قد ظهر تحيُّزه الشديد إلى إيران لتتأهل إلى نهائي البطولة على حساب اليابان، ما يؤكد قيام القناة بإدخال السياسة في الرياضة لكون النظام القطري حليف قوي للنظام الإيراني.
وهذه ليست المرة الأولى لقناة بي إن سبورت، فقد انحازت لأستراليا من قبل للفوز على الإمارات ورفضت عرض تيفو الإمارات في هذه المباراة لإفساد جهود البلد المضيف في البطولة.
دهــر⌛永遠に[ عدد التعليقات: 1941 ] نشر منذ يوم واحد
おめでとうございます日本😍😍✌👌👏👏🎇🎆🎊سـوف ننال الكأس لاتخاذل لايأس 😘😘😘
عبدالرحمن ..[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ يوم واحد
جاء في الخبر ( لكون النظام القطري حليف قوي للنظام الإيراني )؟!
أليس في الأمارات قرابة الثمانمائة إيراني يعيشون بكل سلام وترحاب بل ولهم رؤوس أموال وتجارة كبيرة
حتى الحسينيات تبنيها لهم الحكومة مع أنهم اغتصبوا جزرها الثلاث ؟! وبعضهم حصل على جنسية !
لماذا هذا الفجور في الخصومة ؟
لا نكاد نقرأ في هذه الصحيفة خبراً أو مقالاً إلا وفيه من الاعتداء والبهتان ما الله به عليم ؟؟
اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك رداً جميلاً ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
مبروك لليابان ، وان شاء الله فالكم الكاس بإذن الله ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ يوم واحد
مبروك لليابان ، وان شاء الله فالكم الكاس بإذن الله ,,
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1113 ] نشر منذ يوم واحد
اليابان كانوا يطقطقون على منتخبنا ياشيخ لو لعبوا بهذا المستوى قدامنا ليصكونا بالخمسه .. المشكله بمحللين الغفله اللي يقولون بعد هزيمة قطر اليايان اسهل من العراق
alfahd42[ عدد التعليقات: 20901 ] نشر منذ يوم واحد
عقبال الامارات للنهائي والكاس