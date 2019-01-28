اليابان تؤدب إيران بالثلاثة وتتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2019

ماجد محمد(صدى):

تأهل منتخب اليابان إلى نهائي كأس آسيا 2019، بعد فوزه الكبير على إيران بنتيجة 3-0 ، على ستاد هزاع بن زايد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.

وسجل يويا أوساكو الهدف الأول والثاني لليابان في الدقائق (56 و67 من ضربة جزاء)، كما أحرز غينكي هاراغوتشي الهدف الثالث في الدقيقة (90+1).

وتقام المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء، حيث تلتقي قطر مع الإمارات المضيفة على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 1 فبراير على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

يذكر أن معلق بي إن سبورت القطرية، قد ظهر تحيُّزه الشديد إلى إيران لتتأهل إلى نهائي البطولة على حساب اليابان، ما يؤكد قيام القناة بإدخال السياسة في الرياضة لكون النظام القطري حليف قوي للنظام الإيراني.

وهذه ليست المرة الأولى لقناة بي إن سبورت، فقد انحازت لأستراليا من قبل للفوز على الإمارات ورفضت عرض تيفو الإمارات في هذه المباراة لإفساد جهود البلد المضيف في البطولة.