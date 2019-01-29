زوج ضحية ” إبرة الطلق الصناعي ” بمحايل عسير يروي تفاصيل يوم وفاتها

أبها(صدى):

خرج زوج المواطنة ” صالحة ” التي توفيت وهي حامل بابنها الرابع، بعد حقنها بإبرة طلق صناعي، بمستشفى محايل عسير، عن صمته، راويًا تفاصيل اليوم المفجع.

وأوضح الزوج ويدعى ” إبراهيم.ع ” أن زوجته دخلت في غيبوبة بعد حقنها بإبرة طلق صناعي مؤكدًا أنه لن يسامح من تسببوا في وفاتها.

وأكد أنه ذهب بزوجته إلى مستشفى محايل عسير وهي تسير على قدميها، وتتحدث معه، مشيرًا إلى أن الطبيب لم يستشره ولم يأخذ موافقته قبل حقنها بإبرة الطلق الصناعي.

وأضاف: ” بصراحة قسم النساء والولادة بمستشفى محايل عسير مجزرة ” ، موضحا أنه لا يسمح بدخول المرافقة مع المريضة.

ولفت إلى أنه تفاجأ وهم ينقلون له خبر إدخال زوجته العناية المركزة، موضحًأ أن تحويل زوجته وهي في حالة صحية حرجة، كان خطأ من مستشفى محايل عسير، لأنها وصلت إلى المستشفى متوفاة دماغيا، مبرئا مستشفى عسير من أي مسؤولية تتعلق بوفاة زوجته.

وأشار إلى أن هناك أخطاء في التعامل مع أجهزة الإسعاف أثناء نقل زوجته صالحة رحمها الله.

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