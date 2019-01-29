زوج ضحية ” إبرة الطلق الصناعي ” بمحايل عسير يروي تفاصيل يوم وفاتها
خرج زوج المواطنة ” صالحة ” التي توفيت وهي حامل بابنها الرابع، بعد حقنها بإبرة طلق صناعي، بمستشفى محايل عسير، عن صمته، راويًا تفاصيل اليوم المفجع.
وأوضح الزوج ويدعى ” إبراهيم.ع ” أن زوجته دخلت في غيبوبة بعد حقنها بإبرة طلق صناعي مؤكدًا أنه لن يسامح من تسببوا في وفاتها.
وأكد أنه ذهب بزوجته إلى مستشفى محايل عسير وهي تسير على قدميها، وتتحدث معه، مشيرًا إلى أن الطبيب لم يستشره ولم يأخذ موافقته قبل حقنها بإبرة الطلق الصناعي.
وأضاف: ” بصراحة قسم النساء والولادة بمستشفى محايل عسير مجزرة ” ، موضحا أنه لا يسمح بدخول المرافقة مع المريضة.
ولفت إلى أنه تفاجأ وهم ينقلون له خبر إدخال زوجته العناية المركزة، موضحًأ أن تحويل زوجته وهي في حالة صحية حرجة، كان خطأ من مستشفى محايل عسير، لأنها وصلت إلى المستشفى متوفاة دماغيا، مبرئا مستشفى عسير من أي مسؤولية تتعلق بوفاة زوجته.
وأشار إلى أن هناك أخطاء في التعامل مع أجهزة الإسعاف أثناء نقل زوجته صالحة رحمها الله.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 63809 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمها ويحسن عزاكم ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43018 ] نشر منذ 22 ساعة
مستشفياتنا للأسف صايرة تخوف
من بعد هذي الأخبار😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23242 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يرحمها
فارس[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 21 ساعة
الدكتور مصر. والمستشفى محايل عسير ٠٠٠٠٠٠٠
زائر[ عدد التعليقات: 2103 ] نشر منذ 20 ساعة
العقوبات علي المراجعين لاتكلم الممارس الصحي وهم اخطاء قاتله وشكل لجنه وروحه ورده وشهور و اذا ماخذت اكثر في الاخير لاشي
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يرحمها ويعوض اهلها خير
كجمغلو[ عدد التعليقات: 12405 ] نشر منذ 19 ساعة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظــــــــــــيم
الله يرحمها ويغفر لها
الى متى يا وزارة الكحة
ابراهيم الاسمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله
الله يرحمهاويرحم أموات المسلمين
ابراهيم الاسمري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله
الله يرحمهاويرحم أموات المسلمين
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 19 ساعة
لازم تكون طبيبه اولى من الطبيب ليه طبيب يكلف
على المريضه شايفين مستشفى محايل عسير مهله
تهدد ارواح المرضى
النخيش[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 18 ساعة
للاسف مستوى مستشفياتنا لايطمن واخطاءهم كثيره ولايوجد محاسبه احد الاصدقاء راجع مستشفى حكومي كبير بمدينه الرياض وبعد الكشف و التحاليل افادو انه مصاب بتليف الرئه ووضعه خطير وذهب للمانيا على حسابه بعد انهياره نفسيا من النتيجه وبعد كشف وتحاليل طلعت النتائج التهابات فقط واكدو عدم صحه نتائج مستشفى المملكه وتم معالجته وعاد بصحه وعافيه من ليس لديه امكانيات للعلاج بالخارج الله يعينه ليكون حقل تجارب بمستشفايتنا
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 222 ] نشر منذ 18 ساعة
ليه طبيب يكشف على المريضه شايفين مستشفى محايل عسير مهزله تهدد ارواح المرضى الطبيبه اولى
من الطبيب على كشف المريضه لايشرد الطبيب لازم سجن دفع غرامه دية المتوفاه جاي يضرب ابره
على كيفه ولا السالفه فيها شيئ اكيد ماضرب ابره الا وده يشوف جسمها من عظامها
ابوفهد المشايخ[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 15 ساعة
اولا :- سيسأل الله من اوكل لهم التعاقد مع امثال تلك الكوادر
لماذا لايقدم لمستشفى الا اسوء الكوادر ه هل الشخص الذي يعيش في محايل يختلف عن الاخر الذي يعيش في الرياض
ثانيا الي ولي امر المتوفاه اعانك الله ورحم فقيدتكم اوصل الأمر الي اعلى الجهات لن يحاسب ذلك القاتل وسترى
مدير المستشفى اعاناه الله لاهي ومتلاهي بديكورات وسراميك ومغاسل المستشفى
ثم الكادر السعودي شيلوهم جميعا وضعوهم في اعمال مكتبيه ابعدوهم تماما عن الاحتكاك بالمريض لايفقهون شي والله اعلم
الله وكيلك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 10 ساعات
كثير ضحايا يدخل المريض برجليه ويطلع با اسعاف لعسير خلاص تمت المهمه تبع محايل عسير واعرف ناس من قرايبي دخلت المستشفى وعندها فقر دم البنت مافيها شي قالت الممرضه لها رح نعطيها ابره تبع الحديد بس قويه ورح نعطيها بعد الزياره من بعدها البنت بغيبوبه وعلى عسير وطلعت من هناك ع القبر خلاص ماتت