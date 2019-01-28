نجلة ضحية الإهمال الطبي بمستشفي محايل ترفض الذهاب إلى مدرستها.. لهذا السبب!

أبها(صدى):

قال مصدر مطلع: ” إنه تم تشكيل لجنة من صحة عسير في مستشفى محايل عسير، للتحقيق في قضية وفاة المواطنة صالحة عسيري، التي حظيت باهتمام ومتابعة أمير منطقة عسير “.

ومن جهته، لفت شقيق زوج المتوفاة طالع عسيري، إلى أن اللجنة استدعت شقيقه إلى المستشفى، إلا أنه نظرا إلى عدم تحسن حالته النفسية، حضر نيابة عنه.

وأشار إلى أن اللجنة سألته إن كان يوجه التهمة لأي من العاملين في المستشفى، وأنه أجابهم بالنفي، مطالبا بالتحقيق مع كل شخص تعامل وباشر حالة زوجة شقيقه.

وأوضح أنهم استدعوا كل من تعاملوا مع الحالة، وتم أخذ أقوالهم، وسط اتهامات متبادلة في ما بينهم.

وأكد: ” نؤمن بقضاء الله وقدره، ولكن هناك خطأ طبي وهناك تهاون ” ، سائلا الله أن يأخذ بحق المتوفاة صالحة من كل من تسببوا في وفاتها.

ومن جانبها، قررت إيمان ابنة المواطنة صالحة عسيري، التي توفيت لأسباب غامضة في مستشفى محايل عسير أخيرا، عدم الذهاب إلى مدرستها، خشية من ملاحقتها من قبل زميلاتها بسؤالها عن أمها، وهي لا تستطيع أن تقول لهن إنها ماتت.