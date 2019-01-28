نجلة ضحية الإهمال الطبي بمستشفي محايل ترفض الذهاب إلى مدرستها.. لهذا السبب!
قال مصدر مطلع: ” إنه تم تشكيل لجنة من صحة عسير في مستشفى محايل عسير، للتحقيق في قضية وفاة المواطنة صالحة عسيري، التي حظيت باهتمام ومتابعة أمير منطقة عسير “.
ومن جهته، لفت شقيق زوج المتوفاة طالع عسيري، إلى أن اللجنة استدعت شقيقه إلى المستشفى، إلا أنه نظرا إلى عدم تحسن حالته النفسية، حضر نيابة عنه.
وأشار إلى أن اللجنة سألته إن كان يوجه التهمة لأي من العاملين في المستشفى، وأنه أجابهم بالنفي، مطالبا بالتحقيق مع كل شخص تعامل وباشر حالة زوجة شقيقه.
وأوضح أنهم استدعوا كل من تعاملوا مع الحالة، وتم أخذ أقوالهم، وسط اتهامات متبادلة في ما بينهم.
وأكد: ” نؤمن بقضاء الله وقدره، ولكن هناك خطأ طبي وهناك تهاون ” ، سائلا الله أن يأخذ بحق المتوفاة صالحة من كل من تسببوا في وفاتها.
ومن جانبها، قررت إيمان ابنة المواطنة صالحة عسيري، التي توفيت لأسباب غامضة في مستشفى محايل عسير أخيرا، عدم الذهاب إلى مدرستها، خشية من ملاحقتها من قبل زميلاتها بسؤالها عن أمها، وهي لا تستطيع أن تقول لهن إنها ماتت.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 7678 ] نشر منذ يومين
الله يعوضهم خير ويحق الحق
ويربط على قلب ابنتها وتذهب الى مدرستها واكيد الكل من زميلاتها والمعلمات يعرفون ان والدتها انتقلت الى رحمة الله ومن لايدري تقول له وما المانع في ذلك لعلها تجد من يواسيها هناك -والله يصلح لهم الحال والشان-
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ يومين
اولا تأثرت بهذا الموضوع .
وتقريبا انه الثالث خلال خمس سنوات اوست..
لنساء راجعن المستشفى للوضع ..وبدل الوضع راجعن للموت..
هذي من قبيلة جنبنا وهي قبيلة ال زارع عسيري
التي قبلها من قبيلتنا…
وتستمر المأسي ..
وبقول كلمة حق والله ماعمرنا قرينا عقوية لمستشفى او دكاترته تسبب بموت مواطن او مواطنة.
اتحدى اي واحد منكم يثبت لي هذا..
المأسيى ستستمر ومايظهر للعلن وقت قتل الضحية انما شي عادي لأمتصاص غضب اهل الضحية والناس عامة ..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ يومين
وتقريبا انه الثالث خلال خمس سنوات اوست..
لنساء راجعن المستشفى للوضع ..وبدل الوضع راجعن للموت..
هذي من قبيلة جنبنا وهي قبيلة ال زارع عسيري
التي قبلها من قبيلتنا…
وتستمر المأسي ..
وبقول كلمة حق والله ماعمرنا قرينا عقوية لمستشفى او دكاترته تسبب بموت مواطن او مواطنة.
اتحدى اي واحد منكم يثبت لي هذا..
المأسيى ستستمر ومايظهر للعلن وقت قتل الضحية انما شي عادي لأمتصاص غضب اهل الضحية والناس عامة ..