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فلسطينيون يمنعون دخول شاحنة أدوية من " نجمة داوود الحمراء "

Time منذ سنتين
Views 3683
فلسطينيون يمنعون دخول شاحنة أدوية من " نجمة داوود الحمراء "

القدس (صدى):
رفض فلسطينيون في قطاع غزة دخول شاحنات أدوية موجهة من هيئة " نجمة داوود الحمراء " الإسرائيلية لعلاج جرحاهم.

وتم منع دخول الشاحنات من معبر " كرم أبو سالم " جنوب قطاع غزة مؤكدين رفضهم تجميل صورة الاحتلال من خلال إرسال الأدوية.

وأكدت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة " العودة وكسر الحصار " بقطاع غزة رفض استقبال أو استلام أي دواء من مرتكبي المجزرة الفلسطينية.

وحذرت الهئية من التعاطي مع محاولات تحسين صورة الاحتلال عبر مهاترات مكشوفة، داعية جهات الاختصاص إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الدواء وعدم استلامه مؤكدة أن المطلوب رفع الحصار.

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إسرائيل
غزة
أدوية
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ...
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
هو فيه مثير للفتن وسفك الدماء غير طواغيت ايران ...
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.
سلطان
ليس مرض بل هو سقوط في اوامر الشيطان .هل من سرق او زنا نقول مرض نفسي!! عندما نقول مرض نفسي كأننا نبرر هذه المعصية والعياذ با لله.

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