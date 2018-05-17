فلسطينيون يمنعون دخول شاحنة أدوية من " نجمة داوود الحمراء "

القدس (صدى):
رفض فلسطينيون في قطاع غزة دخول شاحنات أدوية موجهة من هيئة " نجمة داوود الحمراء " الإسرائيلية لعلاج جرحاهم.
وتم منع دخول الشاحنات من معبر " كرم أبو سالم " جنوب قطاع غزة مؤكدين رفضهم تجميل صورة الاحتلال من خلال إرسال الأدوية.
وأكدت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة " العودة وكسر الحصار " بقطاع غزة رفض استقبال أو استلام أي دواء من مرتكبي المجزرة الفلسطينية.
وحذرت الهئية من التعاطي مع محاولات تحسين صورة الاحتلال عبر مهاترات مكشوفة، داعية جهات الاختصاص إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الدواء وعدم استلامه مؤكدة أن المطلوب رفع الحصار.
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