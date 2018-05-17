تزامنًا مع الساعات الأولى من رمضان..مقاتلات الاحتلال تقصف غزة

القدس المحتلة(صدى):

في الساعات الأولى من أول ليالي رمضان المبارك، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على عدة أهداف في قطاع غزة.

وقال متحدث جيش الاحتلال ” أفيخاي أدرعي ” : ” أغارت مقاتلات إسرائيلية على أهداف لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، في مجمع عسكري تم استهداف ٤ أهداف مختلفة من بينها مبان ،وبنية تحتية إرهابية وفِي مجمع للإنتاج وسائل قتالية تم استهداف ٣ أهداف أخرى “.

وأوضحت مصادر محلية بفزة أن الطائرات الحربية قصفت موقع عسقلان شمال القطاع بأربعة صواريخ.

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه لا أنباء عن إصابات جراء القصف حتى اللحظة.