بالفيديو.. الكاميرات تضبط وزير خارجية تركيا يسترق السمع لحديث ولي العهد وبوتين

بوينس آيرس(صدى):

في الوقت الذي كان يتحدث فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، رصدت عدسات الكاميرات رد فعل أحمق من وزير خارجية تركيا.

ووثَّقت الكاميرات، وزير الخارجية التركي وهو يراقب الحديث الباسمم بين الزعيمين، إلا أنه تظاهر بأنه يقوم بإصلاح حزام البنطلون الذي يرتديه، في تصرف أحمق لا يصدر من مسؤول بهذا المستوى.

وانطلقت، مساء اليوم، أعمال قمة الـ20 في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بمشاركة سمو ولي العهد، ومن المنتظر أن يلتقي عددًا من رؤساء العالم على هامش القمة.

وشهد افتتاح أعمال مجموعة الـ20، موقفًا طريفًا وعفويًا بين سموّه والرئيس الروسي وهما يمزحان مع بعضهما البعض ما يدل على صداقتهما.

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