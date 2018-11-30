بالفيديو والصور.. مشهد طريف وعفوي بين سمو ولي العهد و ” بوتين “

محمد السعران(صدى):

كشف مقطع فيديو يجمع بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والرئيس الروسي فيلادمير بوتين، مدى قوة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح المقطع، سمو ولي العهد وهو يمزح مع ” بوتين ” وقد سلّم الاثنان على بعضهما وهما يضحكان وكأنهما صديقين مقربين، وذلك في أعمال قمة العشرين التي انطلقت مساء اليوم في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

وكانت الرئاسة الروسية قد أعلنت، عن لقاء منتظر بين الرئيس الروسي وسمو ولي العهد على هامش قمة العشرين، كما أعلنت عن الإعداد لزيارة بوتين إلى المملكة السعودية.

ويشارك سمو ولي العهد، في القمة التي تضم أكبر 20 قوة اقتصادية في العالم، حيث إنه من المتوقع أن يلتقي سمو ولي العهد، عدد من رؤساء الدول الكبرى، على هامش أعمال القمة.